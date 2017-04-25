「女福爾摩斯」退而不休 經驗傳承雲林

有女福爾摩斯之名的程曉桂今天上午在雲林縣警局演講。（雲林縣警局提供）

警界首席鑑識權威、國際知名鑑識大師李昌鈺博士得意門生，前刑事警察局鑑識中心主任程曉桂，今天在雲林縣警局以「從案例看現場勘察要點及未來挑戰」為題，分享畢生鑑識經驗，她表示鑑識人員及司法警察面對的挑戰越來越大，提升科學辦案能力，才能真正為人民伸張正義。

程曉桂去年提前退休，仍關心國內刑事鑑識工作的發展，雲林縣警察局局長許錫榮與她是警察大學同期同學，今天上午邀請她到雲林縣警局「刑事鑑識與司法講座，講述「從案例看現場勘察要點及未來挑戰」專題，分享任內透過鑑識偵破多起國內外重大刑案。

程曉桂從事鑑識工作35年，白曉燕命案、319槍擊案、駐多明尼加大使館僑務女秘書區美珍命案、北市虎林街滅門血案、高雄彭婉如命案、前桃園縣長劉邦友槍殺命案、彰化洪若潭及花蓮五子滅門命案、白米炸彈案、高鐵爆炸案，松山火車站爆炸案，她帶領刑事局鑑識人員深入現場蒐集跡證，被國外媒體稱為最有功效的「台灣CSI」、「女福爾摩斯」等美稱。

程曉桂表示，證據嚴謹原則時代來臨，鑑識科學對於案件破案更有關鍵性，也越受司法判決仰賴，例如臺鐵及高鐵爆炸案，都是鑑識人員在案發現場採獲嫌犯使用裝有爆裂物工具關鍵跡證，而鎖定方向立即破案。

但她也表示，科學證據也有可能會誤導案件偵查與審判的方向，由國內外多起冤錯案件可見端倪，諸如內湖裸屍案嫌犯呂介閔三審定讞13年，重驗DNA判無罪；國外則有美國辛普森殺妻案，因現場證物採集缺失導致無罪判決；西班牙馬德里爆炸案指紋比對烏龍，付給無辜當事人巨額賠償金等案例。

她強調，警方對於現場採證工作必須更加用心仔細，避免辛苦所得的證據反而成為嫌犯獲釋的關鍵，員警需時時自我檢視及反思，提升科學辦案能力，釐清真相，真正為人民伸張正義。

(中時)