安全帽成破案關鍵 警逮到肇逃男

張嫌肇事逃逸，被撞受傷的婦人安全帽卡在他轎車尾翼上，成為破案關鍵。（許素惠翻攝）

一頂安全帽，成為肇逃破案關鍵。25歲張姓男子開車撞到銀姓婦人逃逸，不料，婦人的安全帽因撞擊而飛落正好卡在張男車子尾翼上，警方調閱路口監視畫面，婦人一眼認出自己的安全帽，員警按「帽」索驥，逮到張嫌。

被撞的銀姓婦人腿部受傷，張男到案供稱因害怕所以加速逃逸，被依法函送法辦。

(中時)