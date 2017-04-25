MLB》柳賢振好悲情 失1分吞4連敗

柳賢振今對巨人，主投6局只失1分，還是苦吞敗投。(美聯社)

(15:25補充 葛倫基好投摘勝)上戰被洛磯敲3發全壘打，苦吞敗投的柳賢振，今對巨人先發，主投6局，被敲5安，只失1分，但道奇打線靜悄悄，全場只打出4安，終場道奇1比2落敗。柳賢振苦吞開季4連敗，自責分率降至4.64。巨人麥特肯(Matt Cain)找回昔日16勝身手，6局被敲2安，無失分，拿下第2勝(0敗)，自責分率2.42。

響尾蛇面對教士，賽揚強投葛倫基(Zack Greinke)再次對決查辛(Jhoulys Chacin)，不過這次勝負互換。葛倫基6局失1分，狂飆11次三振，雖然牛棚放火，不過響尾蛇仍以7比6險勝，葛倫基摘第2勝(2敗)，自責分率2.93。查辛因滿貫彈重傷，投6局丟7分，吞第3敗(2勝)，自責分率5.90。

(中時電子報)