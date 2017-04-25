刪光恩愛微博爆婚變 謝娜沉寂2天終於發聲

謝娜和張杰是演藝圈模範夫妻。(圖／翻攝自陸網)

謝娜在微博否認夫妻感情生變。(圖／翻攝自謝娜微博)

大陸知名主持人謝娜和歌手張杰將滿6年，近日卻傳出她刪除和老公恩愛的微博，外界揣測是不是婚姻亮紅燈，「大陸第一狗仔」卓偉也說「可能出事情了」，不過沉寂兩天後，謝娜終於出聲回應了。

謝娜今午在微博否認夫妻感情生變，「造謠和干涉我們的私生活、攻擊我可以，但絕不允許牽扯家人」，因為某些言論，讓她看了真的很難過，因此她也宣告，以後不會再公開分享任何與感情有關的事情。

有網友在謝娜微博搜索「張杰」，顯示結果是無相關內容，若是搜尋「杰哥」則會出現43條，不過最新的是1月1日，情人節恩愛文不見了，才會引來婚變傳聞。

(中時電子報)