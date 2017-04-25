幸福人壽掏空案 前董座鄧文聰願照三餐報到換交保

被控掏空公司資產67億多元的前幸福人壽董事長鄧文聰，一審遭重判28年，案經上訴後，他以患有重度睡眠呼吸中止症可能猝死為由求交保，但最高法院不准；高院今日召開延押庭，鄧希望法官讓他交保，他願意早中晚三餐到派出所報到，他沒犯罪不會逃跑，審判長諭知將評議後再裁定。

鄧文聰從2015年4月2日遭羈押至今，他以患有重度睡眠呼吸中止症 為由，向高院聲請具保停止羈押，高院認為他確有再次發病猝死可能 ，裁定讓他交保；檢不服提抗告，經最高法院撤銷，高院仍讓他獲保 ，但限制出境、出海及住居，每日必須到派出所報到2次。

檢方不服再次提抗告，最高法院認為去年底高院駁回鄧的交保聲請 ，至今他的病情沒有惡化，高院不應作不同認定；且鄧男涉犯重罪，一審遭重判28年併科罰金9億元，已有相當事實認為他有逃亡之虞，自為裁定駁回鄧的聲請，不准交保。

(中時)