B肝疫苗產能不足 嬰幼兒少挨一針

因應國際B型肝炎疫苗產能不足，疾管署今(25)天宣布，從今年5月1日起出生滿6個月嬰幼兒應接種的「第三劑B肝疫苗」與「五合一疫苗」，將暫以「六合一疫苗」取代，可讓國內小寶寶少挨一針。

另外，嬰幼兒「第四劑五合一疫苗」接種時程，同步從「出生滿27個月」調回「出生滿18個月」，上述二種接種疫苗新措施預估實施至明年7月，疾管署呼籲家長按時帶著小孩接種疫苗，確保嬰幼兒健康。

(中時)