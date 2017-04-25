光電董座北上加班 酒駕被逮判刑2月

上櫃光電公司周姓董事長，今年元月晚間應酬後要開車到新北市加班，不料在國道被警方攔查，測出酒測值超標，狼狽被帶回隊部偵訊，新竹地院法官痛批他缺乏尊重用路人生命安全，判2月徒刑，緩刑2年，繳公庫3萬元。

判決指出，周姓董座1月晚間到台南某餐廳應酬，席間喝了8、9杯威士忌，餐敘結束後，搭朋友的車到台南高鐵站搭車，晚間9時許抵達竹北高鐵站，再自行開車準備到位於新北市的公司加班。

周男一路沿縣道開道竹林交流道，準備上國道3號北上時，遇上警方臨檢盤查，搖下車窗飄出濃厚酒味，被員警要求下車吹酒測器，測得酒測值達0.30毫克，當場被帶回隊部偵訊，被依公共危險罪嫌提起公訴。

地院法官審理時，周男坦承犯行，並深具悔意，法官痛批他酒後貿然開車上路，嚴重危及交通安全，缺乏尊重用路人生命、財產安全觀念，審酌他無前科，諭知緩刑2年，需在半年內向公庫支付3萬元。

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(中時)