竹科女作業員椎間盤突出 微創手術救回
竹科1名50多歲女性作業員，因工作需久站或負重，長期下來引發職業傷害，月前左腿酸麻疼痛，後來加劇到大腿、腳背，甚至痛到走不了，最後接受腰椎微創手術，症狀明顯改善，已可以下床活動。
新竹馬偕醫院神經外科醫師黃柏憲指出，個案經臨床診斷，明顯有坐骨神經壓迫症狀，影像檢查呈現腰椎間盤退化突出，壓迫左側坐骨神經，經審慎評估，接受「腰椎微創手術」，免除傳統手術大範圍組織創傷，恢復也快。
黃柏憲表示，腰椎承擔每天的重量及勞動負擔，工作累積、運動傷害或長期姿勢不良，便會加重腰椎退化，退化椎間盤失去既有的彈性進而變形扁塴甚至突出，導致下背、臀部甚至延伸至腳部的痠麻痛，嚴重者甚至會引起下肢無力等。
腰椎神經問題該如何治療？黃柏憲說明，可分為休息、藥物、復健及手術，輕微者可作適當的休息、工作調整或服用些消化止痛等藥物便可緩和症狀，症狀稍嚴重者，可單獨或同時接受復健治療來改善症狀。
他說，台灣有8成成年人都曾有過坐骨神經痛，部分患者藉由保守治療以緩解症狀，而嚴重神經壓迫或脊椎不穩定的患者，則需以手術治癒。近10年來，脊椎微創手術逐漸成熟，追求傷口和組織創傷小，患者復原快為其優勢。
(中時)
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