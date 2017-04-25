不爽擋住去路 他追百公尺衝撞攔車

新竹市2名男子在大遠百前發生行車糾紛，竟追撞攔車在路上互嗆。（徐養齡翻攝）

新竹市2部豐田轎車，23日晚間行經大遠百時，在轉彎會車時互不相讓，引發行車糾紛，其中1車竟沿路狂追，要攔車時發生擦撞，駕駛下車理論，當場嗆聲「轉彎都不用煞車喔？」，對方竟神回「啊我煞車就壞掉啊！」讓網友看傻眼。

目擊的陳姓網友，將這起行車糾紛過程錄影PO網，從畫面可見，2部轎車在事故後停在西門街上，在車間相互嗆聲，轎車擋住車道，造成用路人紛紛閃避，交通一度癱瘓。

網友表示，兩車在勝利路、西門街轉彎處會車，其中直行車差點被轉彎車撞上，氣得罵髒話沿路狂追，轉彎車也沒停下，當沒發生過默默開走，惹怒後方駕駛，氣得要將前車擋下，不料卻被衝撞其右後側葉子板。

兩名駕駛隨後下車理論，大罵「路口轉彎都不用煞車喔？」，不料對方竟反嗆「啊我煞車就壞掉啊！」眼看爭執沒有結果，雙雙前往派出所繼續吵。

警方表示，兩造到派出所後各執一詞，最後火氣稍減，在車損賠償上達成初步共識，隨即離去，均未提出告訴。

不少網友看完影片熱烈留言，揶揄「煞車壞掉」這理由實在太扯，也有人戲稱是豐田雙寶「兄弟鬩牆」，彷彿電影玩命關頭真實上演，沒煞車也敢上路，「一種唐老大的概念」。

(中時)