2017長榮航夏季線上旅展 推優惠

長榮航空為配合將於5月5日登場的台北國際觀光博覽會，即日起至5月15日推出「2017長榮航空夏季線上旅展 夏天就該這麼玩」，精選全球多條航線推出優惠票價，想及早規畫暑期旅遊就趁現在。

長榮航空在此次夏季線上旅展以都會FUN一夏、避暑天堂、沁涼戲水樂、夢幻LONG STAY四大主題推出多條夏季熱門航線超值票價，包括：都會FUN一夏的新加坡來回6,790元起（未稅）及芝加哥來回25,372起（含稅）、避暑天堂溫哥華來回25,958元起（含稅）和東京來回7,857元起（未稅）、沁涼戲水樂的宿霧來回6,693元起（未稅）和峇厘島來回11,834元起（未稅）、夢幻LONG STAY倫敦來回20,855元起（未稅）和洛杉磯來回26,406元起（含稅），用手機APP購票還可再折抵100元。

針對甫推出的四架三麗鷗家族彩繪機，長榮航空也特別提供優惠票價，酷企鵝郊遊機飛航的福岡來回8,439元起（未稅）、首爾來回5,723元起（未稅），多肖像夢想機和派對機飛航之東京（羽田）來回9,603元起（未稅）、上海（虹橋）來回8,488元起（未稅），Hello Kitty友誼機執飛的沖繩來回3,880元起（未稅）、大阪來回7,081元起（未稅）。

不論是要規劃暑期全家大小一同出遊，或是與三五好友來場深度旅行，此次夏季旅展購買之優惠票，適用出發期間為購票日起360天內，讓民眾行程規畫更彈性。

(工商)