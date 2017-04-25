高鐵攜手故宮 嘉義站辦文物展

台灣高鐵與國立故宮博物院再度攜手合作，於高鐵嘉義站推出「打開亞洲之門」文物典藏特展，展期自即日起至8月10日。

高鐵指出，此次為高鐵車站首度以典藏文物為主題的展覽，地點在高鐵嘉義站一樓大廳3號出口旁，歡迎旅客到高鐵嘉義站參觀獨一無二的「打開亞洲之門」特展。

高鐵表示，繼2015年與故宮合作「搭高鐵・遊南院」系列活動，攜手打造「遇見故宮南院—青花龍紋彩繪列車」後，再度推出「打開亞洲之門」文物典藏特展，希望透過多元、輕鬆、趣味的方式，讓行經高鐵嘉義站的旅客，都能感受亞洲文物之美，以達將藝術融入生活的目的。

配合故宮南院主題景點，高鐵公司也持續推出「一日豐富行」旅遊相關產品「嘉義故宮南院‧文化夜市一日遊」暢遊南院以及板陶窯交趾陶剪黏工藝館、檜意森活村、文化夜市等嘉義知名景點，全程專人導覽與專車接送，歡迎旅客「搭高鐵．遊南院」。

「打開亞洲之門」特展以旅人的視角為發想，結合故宮南院經典亞洲藝術之主題，由台灣在地觀點出發，透過「台灣圖附澎湖群島圖」以及清代宮廷畫師謝遂的「職貢圖」，引領觀眾一窺亞洲各國旅人往來交流的歷史；此外，更結合韓國高麗時代的「青瓷瓜形水柱」、印度手工繪染「生命之樹紋繪染掛飾」，以及伊斯蘭玉雕工藝「瓜瓣杯」等極具珍貴價值的亞洲文物，透過展出呈現文物脈絡及文化創意，讓觀眾體驗亞洲多元藝術文化的融合與淬煉。

此外，展區中設有QRcode，參觀民眾利用行動裝置掃瞄以後，即可聆聽主題文物導覽解說，展覽更搭配亞洲及嘉義在地發展的相關生動影片以及故宮南院典藏文物的複製品觸摸區，讓往來高鐵嘉義站的旅客，不僅在匆忙間能意外的與文化邂逅，更能透過實際觸摸，進一步豐富文化藝術的感官體驗，打開通往亞洲藝術的心靈之門。

(工商)