魚米之鄉 拚農業新契機》桃園夢幻五月雪 油桐花美得「有玄機」！
清新淡雅的白桐花掛滿樹梢，隨風飄落如下「五月雪」。每年五月左右是全台欣賞油桐花的季節，尤其在客家庄地區最為興盛，帶動一股賞花熱潮。桃園楊梅百年保甲古道一帶，山坡種植的近百株油桐花近日簇簇盛開，步道滿是飄落桐花瓣，好不夢幻。
相較山林步道常見的木棧道、碎石子步道，桃園楊梅百年保甲古道是採客家傳統工法「石砌駁坎」打造，反而像是「放大版的健康步道」；古道挑選30到40公分大小圓卵石堆砌成階梯，坡度平穩、落差多維持5%以內，雨天時亦有防滑功效，是日本時期作為運送茶葉、南北貨的產業道路，曾每日約百人挑擔行經此處通往台北城。
楊梅地區過去共有5條「單姓」產業古道，周邊住戶姓氏多為李、彭、張、黃等為主，而保甲古道是以李姓為大宗，當地人說，「在保甲古道遇到住戶，就稱呼對方『李先生』、『李小姐』準沒錯」。保甲古道現今仍有周邊茶農運送作物使用，也規劃為親山桐花廊道。
早期客家族群將油桐用來煉油，甚有一說法，「看誰家後院種植一大片油桐花，就知道誰是有錢人」；雖然現今已少以油桐煉油，但近年賞「五月雪」熱潮，也再次讓油桐花成為「花界寵兒」，保甲古道種植有近百株油桐花樹，油桐花廊道與鄰近東森步道相連，全長近1.5公里。
近日保甲古道桐花已簇簇盛開，花期預估到5月中旬都可欣賞到油桐花景色，而如何欣賞油桐花亦有夢幻視角，最夢幻莫過於「排列成字」，把飄落地面的油桐花堆疊成心形或字樣；另「隨風飄落」猶如「五月雪」的景色也別有一番風情。
(中時電子報)
關鍵字：桐花
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