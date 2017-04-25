魚米之鄉 拚農業新契機》桃園夢幻五月雪 油桐花美得「有玄機」！

2017桃園楊梅保甲古道的油桐花已簇簇綻開，預估即日起到5月中旬都可欣賞到油桐美景，而東森山莊步道上周已可見部分油桐花開。(圖/簡怡欣攝)

桃園楊梅百年保甲古道是由客家傳統工法「石砌駁坎」打造，挑選30到40公分大小圓卵石堆砌成階梯。(圖/簡怡欣攝)

保甲古道是日本時期作為運送茶葉、南北貨的產業道路，曾每日約百人挑擔行經此處通往台北城。(圖/簡怡欣攝)

清新淡雅的白桐花掛滿樹梢，隨風飄落如下「五月雪」。每年五月左右是全台欣賞油桐花的季節，尤其在客家庄地區最為興盛，帶動一股賞花熱潮。桃園楊梅百年保甲古道一帶，山坡種植的近百株油桐花近日簇簇盛開，步道滿是飄落桐花瓣，好不夢幻。

相較山林步道常見的木棧道、碎石子步道，桃園楊梅百年保甲古道是採客家傳統工法「石砌駁坎」打造，反而像是「放大版的健康步道」；古道挑選30到40公分大小圓卵石堆砌成階梯，坡度平穩、落差多維持5%以內，雨天時亦有防滑功效，是日本時期作為運送茶葉、南北貨的產業道路，曾每日約百人挑擔行經此處通往台北城。

保甲古道種植有近百株油桐花樹，油桐花廊道與鄰近東森步道相連，全長近1.5公里。(圖/簡怡欣攝)

保甲古道是由客家傳統工法「石砌駁坎」打造，平常作為步道，雨天時則變為水道。(圖/簡怡欣攝)

保甲古道現今仍有周邊茶農運送使用，步道兩側樹林後方可見茶園山景。(圖/簡怡欣攝)

楊梅地區過去共有5條「單姓」產業古道，周邊住戶姓氏多為李、彭、張、黃等為主，而保甲古道是以李姓為大宗，當地人說，「在保甲古道遇到住戶，就稱呼對方『李先生』、『李小姐』準沒錯」。保甲古道現今仍有周邊茶農運送作物使用，也規劃為親山桐花廊道。

早期客家族群將油桐用來煉油，甚有一說法，「看誰家後院種植一大片油桐花，就知道誰是有錢人」；雖然現今已少以油桐煉油，但近年賞「五月雪」熱潮，也再次讓油桐花成為「花界寵兒」，保甲古道種植有近百株油桐花樹，油桐花廊道與鄰近東森步道相連，全長近1.5公里。

桃竹苗力挺浪漫台三線，聯手拚客家觀光。(圖/本報系資料照)

油桐樹除了欣賞雪白油桐花的夢幻，葉柄與葉緣底部的「腺體」造型也相當奇特，似一對螃蟹眼睛，會分泌甜汁吸引昆蟲停留。(圖/簡怡欣攝)

楊梅山高雨多、植皮茂密，東森山莊內的幸福桃花源可見國內罕有的樟樹與木薑子不同樹種相纏的夫妻樹。(圖/簡怡欣攝)

近日保甲古道桐花已簇簇盛開，花期預估到5月中旬都可欣賞到油桐花景色，而如何欣賞油桐花亦有夢幻視角，最夢幻莫過於「排列成字」，把飄落地面的油桐花堆疊成心形或字樣；另「隨風飄落」猶如「五月雪」的景色也別有一番風情。

(中時電子報)