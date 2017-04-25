中市府同興大合作 廢樹枝3小時變綠金

提供木屑快速醱酵專利技術的發明人楊秋忠（右三起）今天與中興大學副校長張天傑、台中市長林佳龍簽署合作意向書。（盧金足攝）

台中市長林佳龍將製成的有機土命名為「台中有機土」，未來行銷世界，也藉此行銷台中。創造循環經濟。（盧金足攝）

台中市日前因南屯區掩埋場發生廢樹枝火燒事件，造成空汙問題，市長林佳龍今天（25日）與中興大學簽署木屑快速發酵合作意向書，利用發酵技術，只要3小時廢樹枝變綠金。林佳龍取名「台中有機土」，跨入「綠色城市」一大步，希望創造循環經濟，讓台中在全世界打響環保名號。

台中市目前堆置廢樹枝尚約有1萬600公噸，為加速去化再利用，市府與中興大學簽署廢樹枝去化再利用委託技術服務合作意向書，結合興大院士楊秋忠的木屑快速醱酵專利技術，未來只要3小時，就可把6公噸的廢木屑快速製成「台中有機土」，比起傳統微生物分解約需6個月，差距甚大，達到資源循環再利用目的。

簽約儀式由林佳龍、秘書長黃景茂、環保局長白智榮、建設局副局長臧澎田、新社高中校長朱健良代表市府，中興大學則由副校長張天傑、技術發明人楊秋忠院士代表，雙方正式簽署合作意向書。

未來環保局、建設局及教育局將與中興大學攜手合作，由楊秋忠提供廢木屑快速醱酵處理技術輔導及諮詢，並以優惠費用提供酵素反應劑，依雙方互惠原則交流合作，共同為台中市的廢樹枝去化處理盡最大努力。

中興大學校園內的枯枝落葉，採用楊秋忠的木屑快速醱酵專利技術，快速變成有機肥，不但使垃圾減量，成功開創「大勇肥」有機土品牌，興大因此獲得2015年台中市資源回收垃圾減量第一名績優校園。

楊秋忠表示，傳統堆肥製作是靠微生物分解，需要3至4個月時間，枯枝更久，約需6個月；運用專利酵素製作有機肥只要3小時，時間縮短、相較堆肥場所需空間較小、成本也較低，處理廢棄物的同時也能兼顧環境保護；期待MOU簽署後，以台中為示範點，推廣到全台。

林佳龍說，這次合作一舉三得，第一是可以快速處理廢樹枝，二是循環經濟，三是有機土可以台中為名，行銷世界。

文山掩埋場堆置的廢樹枝，日前不但悶燒引起火災，更造成空氣汙染，林佳龍盼利用楊秋忠的技術，快速將落葉枯枝回收利用，還可以賺錢，成為循環經濟。

林佳龍當場提議將製成的有機土將命名為「台中有機土」，獲興大響應，未來行銷世界，也藉此行銷台中。

環保局長白智榮表示，截至3月底，台中市廢樹枝尚約有1萬600公噸亟待去化處理，短程已動用市長第二預備金1900萬委外細破碎發包，預計6月底可以全部處理完畢。破碎完成的木屑將分三種利用方式，第一是用於復育工程，其次是製作台中有機土，第三開放給民眾領用。

目前也已規畫採購一套每日可處理6公噸廢木料的快速醱酵反應槽設備，將於文山巨大破碎廠修建工程中增設，並預計於2017年7月開始營運。

未來更將建置「廢木料銀行」，媒合木料產源及再利用端，並修正重新公告領用辦法簡化民眾領用程序，在中長程規畫方面，則以目標每日處理量30公噸，並視廢木破碎去化成效，後續增購4套設備擴充量能。

(中時)