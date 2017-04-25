5月汛期將至 天災儲糧準備完成

農業委員會農糧署北區分署為因應汛期及颱風季節防救災整備作業，目前已完成5月汛期前，新北市等5個直轄市、縣（市）天然災害造成交通中斷的山地村落及偏遠地區，無償提撥天然災害儲備白米計約6萬3千公斤，確保山地村落及偏遠地區居民災害期間糧食供應無缺。

農糧署北區分署表示，今年度轄區直轄市、縣（市）政府申請儲備糧數量包括基隆市約1萬公斤、新北市約1千公斤、桃園市2萬1千公斤、新竹市1千公斤、新竹縣約3萬公斤，計進儲21個鄉鎮區的陰涼乾燥、通風及安全之儲備地點。

為確保民眾於災害期間無斷炊之虞，提供20公斤的密封包裝，並將儲備食米以填充二氧化碳，食米可保存一年以上，3公斤真空包裝保存期限為六個月，食米品質規格符合中華民國國家標準（CNS）二等白米標準。

另為掌握申請之儲備糧整備及使用情形，該分署將不定時會同當地政府辦理抽查工作，各鄉鎮市區公所每月定期檢視貯存數量及品質。

鑑於汛期來臨，北區分署已與各直轄市、縣（市）政府及公所保持密切聯繫，即時掌握各地儲備糧供需情形，遇有重大災害緊急需求時，可及時協調加工、調撥供應，以落實最大防救災效益。

(旺報)