宣傳六堆運動會 屏縣長潘孟安脫稿批前瞻
擁有「大武山下小奧運」之稱的六堆運動會邁入第52屆，今年於萬巒鄉舉行，以往都由六堆12鄉區輪流主辦，各地代表日前達成共識，委由屏東縣政府垂直整合，屏東縣長潘孟安25日出席加油記者會時，除邀請民眾前來作客，竟脫稿演出，大批前瞻計畫幾乎忘了六堆。
總統蔡英文日前參加新竹關西客家桐花祭時特別強調，前瞻計畫中已編列20億元打造浪漫台三線，這讓潘孟安忍不住為六堆鄉親抱屈；潘指出，關於客家部分不能只有「浪漫台三線」，因為不是只有桃竹苗有客家鄉親，而忘了高屏六堆地區。
這裡的老伙房、三合院，一磚一瓦都有流傳許久的意涵與傳說，不只浪漫，更有故事性，希望前瞻細節公布後，有一部分能納入六堆。
竹田鄉長傅民雄指出，六堆運動會歷史悠久，由南台灣12個客家鄉區輪流舉辦，1948年首屆六堆運動會於竹田國小展開，當時名為「六堆愛國聯誼會」，目的是讓高屏地區客家子弟藉著運動強身健體，隨時保持在最好的狀態。
今年除精彩運動賽事外，納入更多旅遊元素，屏縣府客務處長陳麗萍說，已將萬巒周圍景點規畫出5條旅遊路線，並加入可可、染布等ＤＩＹ手作體驗，藉由親身感受來認識客庄；另開放校園露營，可望讓民眾感受舊時鄰居齊聚談天說地的融洽景象。
(中時)
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