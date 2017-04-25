曼谷直飛花蓮換大客機 空軍同意助安全起降

縣長傅崐萁與許兆麟鼓勵民眾多到泰國旅遊，才有望促成兩地定期航班。（許家寧攝）

「曼谷－花蓮」直航包機航線將改成泰國東方航空公司波音260人座大型飛機，將在7月2日首航，（許家寧攝）

花蓮縣政府與民間積極開發「曼谷－花蓮」直航包機航線，預計於7月2日首航，12班航次原定由越泰捷航空公司180人座客機，經花蓮觀光業者調度「升等」，改成泰國東方航空公司波音260人座大型飛機，並獲空軍401聯隊同意，花蓮機場起降沒有問題。

花蓮縣政府支持新南向政策，積極開通東南亞航線，傅崐萁今日中午與花蓮地接社明利旅行社董事長許兆麟聯袂說明「曼谷－花蓮」包機直航進度，鼓勵民眾多到泰國旅遊，並全力支援業者開拓暑期客源及廣告行銷，花蓮機場才有機會能夠成為亞太航空中途轉運中心。

許兆麟指出，花泰包機直航確定於7月2日首航，截至8月19日止總共飛航12班次，機型暫定波音大型客機，載運量最多可達260人，因花蓮機場為軍民合用機場，傅崐萁上午特別拜會空軍401聯與軍方溝通，盼能開放更大型客機起降。

空軍第401聯隊姜光華表示，全力支持花蓮觀光發展，花蓮機場的容積量、承重度及跑道長度均可供大型客機起降，後續會再細部評估客機輪距、翼展等，保障飛航安全。

傅崐萁說，花蓮─曼谷包機直航，在地觀光業者須負擔三分之一機位，12航次下來，至少得負責720名客源，對業者來說壓力不小，若無客源一樣得自行吸納成本，盼中央能夠補助花東觀光重災區，另縣府也將擬定自治規則，透過實質經費依法貼補業者。

(中時)