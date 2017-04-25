北韓建軍節 舉行最大規模火力演習

韓聯社報導，南韓政府消息人士25日透露，北韓在人民軍建軍85周年紀念日（25日）之際在江原道元山一帶舉行歷來最大規模的火力演習。

北韓領導人金正恩親自到現場觀摩，北韓投入300至400門長射程炮進行訓練，並將火炮集中部署至一線，南韓首都圈在其射程範圍之內。

分析認爲，北韓旨在通過此次軍演向逐步加大施壓力度的韓美兩國進行武力示威。也有觀測指出，此次火力演習是向韓美聯合軍演「2017綜合火力剿敵演習」的正面回應。北韓或以此次火力演習替代射彈及核子試驗等大型挑釁。

(旺報)