當街詆毀太座 未婚夫判賠1萬
苗栗王姓老闆與女員工日久生情，雙方簽下婚前協議，女子也為他產下1子，不料為履約問題產生糾紛，對鋪公堂前，發現女子坐在哥哥機車上，誤以為另結新歡，當場破口大罵，「你一個女人嫁一個男人就夠了，還要嫁三個男人嗎？」
女子不堪受辱，加告公然侮辱罪，法官認定他貶損人格，判勞役8日，罰金8000元。
女子另提出民事求償30萬元，王男同意賠償，但指金額太高，法官審酌王男犯行及兩造說詞，判王賠償1萬元。
(中時)
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