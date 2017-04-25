谷阿莫挨告 律師：涉營利 難主張合理使用

網路紅人谷阿莫以「X分鐘看電影」走紅網路世界，近日卻遭片商指控違反著作權法，檢警已介入調查。前台北地檢署檢察官、專精著作權法的律師徐仕瑋分析，「合理使用」是免除侵權的最後一道防線，其中是否涉及營利甚為關鍵，但谷阿莫靠著網路影片身價水漲船高，是否能主張非營利而脫身，不無疑問。

徐仕瑋認為，谷阿莫的網路影片符合著作權法中的3大行為樣態，包括下載複製電影畫面的「重製」，自行剪輯並配上旁白的「改作」，與發布至網路供人瀏覽的「公開傳輸行為」，除非獲得片商等原著作權人授權，否則就得主張「合理使用」才能免責。

徐仕瑋指出，著作權法針對「合理使用」明訂4大判斷基準，包括「利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。」、「著作之性質。」、「所利用之質量及其在整個著作所占之比例。」、「利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。」

以商業或非營利教育目的標準而言，徐仕瑋認為，谷阿莫發表網路影片未向使用者收費，但不代表非營利；收費與營利本為兩件不同的事情，谷阿莫靠著影評影片累積高人氣，因此有車商聘請他拍攝短片，媒體也報導中國A輪投資3000萬人民幣（約台幣1.3億），谷阿莫以非營利目的抗辯，有難度。

徐仕瑋說，谷阿莫利用的著作幾乎都是院線片電影，為商業性質的著作，造成財產權損害的可能性較大，以此觀之對谷阿莫不利；若以質量比例判斷，谷阿莫聲稱只擷取1/10到1/100的原著作內容，卻都是電影精華內容，同樣難站得住腳。

徐仕瑋認為，對谷阿莫最有利的應是「市場排擠性」，或許有觀眾看了谷阿莫的影評短片後對電影產生興趣而走入戲院，是否真的影響片商的市場價值，容有討論空間。

(中時)