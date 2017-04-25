檢方忙什麼？「你所不知道的檢察官」微電影報你知

高雄地檢署首次動員從主任檢察官、書記官到法警、司機等自導自演拍攝「PROSECUTOR—你所不知道的檢察官」微電影。(劉宥廷翻攝)

檢察官每天有內外勤工作，還得面對濫訴的窘況。(劉宥廷翻攝)

檢方也要調查證據、搜索票審核、追查毒品上游等，保護人民，守護這塊土地。(劉宥廷翻攝)

檢方除每天例行工作外，也須到殯儀館去相驗及解剖遺體，查明死因給家屬公道。(劉宥廷翻攝)

近來司改國是會議與司法改革議題備受矚目，為讓社會大眾對司法工作有更深入瞭解，高雄地檢署首次動員從主任檢察官、書記官到法警、司機等自導自演拍攝「PROSECUTOR—你所不知道的檢察官」微電影，透過詼諧的影像畫面，讓民眾感受檢察官每天到底在忙什麼。

全劇以檢察官日常工作內容為基調，巧妙結合雄檢近期指揮司法警察偵辦運毒走私案件的場景，並以台北市議員質詢北農總經理「南北菜蟲大串連，就是這麼簡單」、國會質詢就野生動物保育法部分條文修正草案協商時對話「你現在是跟我對幹膩」、台南市長賴清德與大澤隆夫相貌相似度、一例一休上路檢察官被司機丟包等橋段，突顯實務上檢方面臨濫訴的窘況，並反應檢察機關後勤資源不足困境。

劇末安排檢察官與告發人夫婦在同一鏡頭畫面比鄰而坐，傳達檢方與民眾的距離並非如此遙遠，且透過告發人夫妻間對話，希望人民能瞭解近期全國各地檢察官們投書媒體的呼籲，也期盼能與民眾進行雙向溝通。

雄檢指出，以高雄地檢署偵查組檢察官為例，平均每人每月新收案件80至90件，每天除例行性開庭、調查證據、結案外，尚須輪值內勤（含移送、聲請法院核發拘票、搜索票審核、追查毒品上游等）、外勤相驗及解剖，更有甚者。

檢方說，像之前偵辦高雄大氣爆、雄三飛彈等社會重大矚目案件，往往動員數十、數百人力，不分平、假日、白天、黑夜、颱風天都須卯足全力，只為儘早查明真相；雖工作繁忙，又面臨辦案人力吃緊、資源不足等困境，檢察官仍默默堅守崗位，保護人民，守護這塊土地。

(中時)