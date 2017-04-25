綠委估算 關中連戰將還約千萬退休金

立法院25日院會三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，民進黨立委在議場內高舉標語大喊「還財於民，公平正義」。（姚志平攝）

立法院院會三讀通過《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》，民進黨立法院黨團書記長李俊俋今天表示，專法通過後，前考試院長關中、前副總統連戰等須於1年內返還溢領退休金約新台幣1000萬元，否則依法追討。

據《中央社》報導，李俊俋說，黨職併公職專法通過，象徵轉型正義再跨出一步。關中須返還約1000萬元，連戰須返還約983萬元，前外交部長胡志強須返還約865萬元；民進黨立委陳其邁說，黨職併公職依銓敘部與教育部統計共381人，立法後可省2億2900萬元，加上教育人員部分，總計可為國家省下4億元負擔。

(中時電子報)