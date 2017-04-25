南韓：北韓若挑釁 將採取空前嚴厲措施

韓聯社25日報導，南韓代總統黃教安25日在國務視頻會議上表示，若北韓罔顧南韓和美國等國際社會的屢次警告，繼續一意孤行，南韓政府將採取不同於以往的嚴厲措施應對挑釁。

黃教安表示，25日是北韓人民軍建軍節，北韓有可能進行第六次核子試驗等各種挑釁行爲，對此南韓應保持警惕。南韓政府充分認識到當前狀況的嚴重性，將同美國等周邊國家通過外交努力扭轉危機，爲根本解決北韓問題打下基礎。他同時提醒，南韓當前處於總統選舉和政府換屆的過渡期，北韓很有可能進行挑釁，應保持萬無一失的軍事防衛態勢。

(旺報)