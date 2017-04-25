草屯鎮助弱勢學子圓夢 獎助學金75萬9000元
草屯鎮一群熱心公益又具愛心的慈善人士組成的谷崧社會慈善基金會，為協助草屯鎮清寒弱勢家庭學子安心就學，擬定弱勢戶家庭子女就學圓夢獎助學金，今（25）日在草屯鎮公所頒給26名學生75萬9000元的學費及生活助學金，場面溫馨感人。
草屯鎮財團法人谷崧社會慈善基金會為協助青年學子圓夢就學，提供經濟上有困難學生必要的幫助，上學期才為27名清寒優秀學子，頒出學費助學金40萬5000元、生活助學金每月2~4000元，扶助期間為4個月，共19萬6000元，總計60萬1000元。
今天又在草屯鎮公所由基金會執行長盧國梁與鎮長洪國浩，頒給105學年度下學期的圓夢就學助學金約76萬元，讓青年優秀學子獲得必要的經濟支援，安心就學。
(中時)
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