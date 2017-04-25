前閣揆張善政：前瞻計畫、年金改革執行「手段粗糙」

前瞻基礎建設計畫爭議四起，前行政院長毛治國投書媒體批評，反對輕軌遍地開花，否則將成未來災難；另一名前閣揆、現任台灣大哥大董事長的張善政，亦於今天出席台灣大哥大基金會活動時，公開批評「整個過程太粗糙」。

張善政指出，針對前瞻建設計畫，即便背後用心真的是正面的，但整個過程太粗糙，讓人有「政治操作」的感覺，且內容的確讓人感覺不佳。他昨天前往台東演講，聽到台東縣、花蓮縣政府反映，對於這個計畫「感覺都很不好」。

至於身為立法院另一戰場的年金改革，張善政認為，就與推動前瞻建設計畫一樣「手段粗糙」，他更直言，「當初好的用心，一半都毀了。」

(中時)