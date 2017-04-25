《通靈少女》夯爆 命理師斷郭書瑤：未來有五年強運
藝人郭書瑤（瑤瑤）因「殺很大」電玩廣告出道爆紅，近年努力深耕於戲劇、電影圈，還曾獲得金馬獎第五十屆最佳新人獎，實力演技備受肯定，近期在《通靈少女》扮仙姑更大獲好評，還打破收視率2的好成績，引起熱烈迴響。而命理師江嘉葉看瑤瑤的事業運，則讚許連連，並斷未來5年還有強運。
江嘉葉說，郭書瑤的事業宮氣場不錯，「目前亮光點點，環繞鼻子下端兩側」，雖可惜在光點持續力不夠，無法一直往上飆升，但她的顴骨高聳，代表事業心重、耐力強，加上瑤瑤自覺藝人不能只光看外表，能力和涵養很重要，她便更努力學習做人的道理。
而瑤瑤的脾氣剛硬，脣形有氣無力，之前常言不及義，缺乏內涵，不過，從她的顴骨下方氣場堅硬看來，面對各種挫折、批評，她都會自省檢討，且靠著上進心改變自己。另外，江嘉葉提醒郭書瑤未來有五年強運，應好好把握，「讓自己在藝能界墊下強健的基石，如此才能在運弱時，仍佔有一席之地。」
(中時電子報)
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