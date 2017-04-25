國圖獲贈美鳥類圖鑑 歡迎外界前往查詢

國圖獲贈全套《美國鳥類圖鑑21世紀珍藏版》。（國圖提供）

iGroup資訊集團亞太公司總裁Mr. Pote Lee今天捐贈全套《美國鳥類圖鑑21世紀珍藏版》予國家圖書館，國圖成為全台第一個收藏這套世界巨著的圖書館。

這套由世界著名的動物畫家、鳥類學家、博物學家約翰‧詹姆斯‧奧杜邦(John James Audubon 1785年4月26日－1851年1月27日)所繪製的《美國鳥類圖鑑The Birds of America》被稱作「美國國寶」，也被譽為19世紀最偉大和最具影響力的著作。

全書採雙向對開，一套4冊共435幅精美圖片1000多隻鳥，每一幅皆按鳥類實際尺寸繪製，具有很高的藝術水準及科學與鳥類研究價值。當時發行不超過200套，每套售價為美金1000元(相當現今2萬0200美元)。

目前世界上僅存119套，13套為私人收藏，106套為博物館、圖書館和大學等機構所收藏；全亞洲僅有兩套，一套典藏於澳洲維多利亞州立圖書館(The State Library of Victoria)；另一套典藏於日本明星大學(Meisei University)。

這套書原版十分珍貴，其收藏拍賣行情越來越高漲，其中一套精裝版於2010年在倫敦蘇富比拍賣以731.25萬英鎊落槌，堪稱全球最昂貴的圖書。

國圖館長曾淑賢表示，獲贈此套世界巨作，除了機緣及紀念意義外還有其深遠意涵。國家圖書館的角色在於保存人類智識遺產，此次獲贈不僅保存承傳200年前的自然科學知識及藝術遺產，優化館藏深度也嘉惠社會大民眾利用欣賞。

iGroup集團總裁Mr. Pote Lee說，此次特別贈與國家圖書館這套藏書，主要是透過國圖服務人人的精神，可最大化此創世巨作的能見度，亦可讓台灣公眾更有機會親近與欣賞這部藝術珍品。

(中時)