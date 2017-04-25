大陸漁船越界捕魚 阻海巡檢查以妨害公務起訴

中國大陸籍「閩獅漁07605」，今年2月4日在跨台灣海峽越界拖網捕魚，海巡署第三海巡隊兩巡防艇發現後，以廣播、探照燈、鳴笛要登船檢查，該漁船竟以繩索懸放船尾、蛇行、又在船邊放置瓦斯桶，阻擋海巡隊員登船檢查，船家遭重罰340萬元，繳款後遣返出境。台中地檢署另依妨害公務罪嫌起訴黃姓代理船長、船員等5名大陸籍男子。

起訴書指出，「閩獅漁07605」大陸籍漁船，於2月2日從中國某漁港出發捕魚，4日晚間擅自進入台灣海峽，越界拖網捕魚，第三海巡隊10060、10035巡防艇發現，以廣播、探照燈、鳴笛要登船檢查。

代理船長黃福有先指示開船蛇行逃避，還指示船員將數條30、40公尺長的繩索懸放在船尾，使巡防艇太靠近時，可能會有絞纜、翻覆危險，而會保持距離、無法接近。

之後，黃男又指揮船員持漁船廚房內瓦斯桶，放置在船邊，作勢海巡隊員靠近時要引爆、同歸於盡，但折騰1、2小時，5人仍遭制伏。

(中時)