鍾鳳英：台中港創造亮麗營運績效
為配合「世界職業安全衛生日」及台中港區職場安全健康週系列活動，台中港務分公司25日舉辦安全衛生高階主管人員座談講座，共計120餘位業者代表到場，總經理鍾鳳英表示，在港區企業夥伴極力支持，台中港創造亮麗的營運績效。
今天上午港區業者高階安全衛生人員講座，由台中市勞動檢查處課長林明勳主講，共計120餘位業者代表到場聽講，會後接續邀請港區內各類產業代表計37家投資業者及承攬商，共同進行「零事故、零職災」職安衛宣示、簽署活動。同時舉辦羽、桌球聯誼賽，19支參賽隊伍大顯身手，活動吸引近450人次參與，場面非常熱鬧。
鍾鳳英指出，105年台中港在港區各界的共同努力下，創造亮麗的營運績效，無論是貨櫃量、貨物裝卸量都創歷年新高，隨著產業經營越來越多元，危害風險因子日新月異，港埠產業經營及管理同樣面對新的議題與挑戰，未來港務公司仍將持續與港區的夥伴們，攜手共同面對迎向新的競爭，讓台中港區所有企業、從業夥伴，都能在安全健康的職場環境中創造營運佳績。
台灣港務股份公司表示，配合每年4月28日「世界職業安全衛生日」及「全國職場安全健康週系列活動實施計畫」，逐年規劃並協同各分公司轄管港口辦理相關安全、健康系列活動，例如，安全衛生講座、公益捐血、急救醫護訓練及各類動態、靜態之運動、淨灘、淨山等，期引領港區投資業者、夥伴，共同自主推展安全衛生業務，有效管理並提升職場、產業安全衛生意識。
(中時)
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