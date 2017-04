中市英語傳愛行動專車創新教學 今啟航巡迴72所國小

台中市英語傳愛行動專車創新教學,今日啟航巡迴72所國小!(陳世宗攝)

英語學習是生活中的一部分!台中市政府教育局為推動英語教育、提升學習力,打造首部「英語傳愛行動專車」,透過行動學習、合作學習及創客的概念,活化英語教學,25日從北區立人國小啟航;副市長林依瑩說,巡迴學校將以47所偏鄉小學優先,讓中市孩子都與英語「零距離」。

教育局「英語傳愛行動專車」啟用儀式,由副市長林依瑩、教育局長彭富源及學術交流基金會執行長李沃奇等人共同見證。彭富源說,啟航開始傳愛之旅,將持續推展英語資源至偏鄉學校,期待擴大辦理,讓英語教育在基層小學扎根。

「I’m so glad to be here!」林依瑩用英語親切說,自己是「痛苦學英語的典型代表」,能力一直無法提升,因緣際會下遇到恩師;從發音重新學起,才化解小時候學習英語的壓力,看到傳愛行動專車啟動,深深覺得現今的學童很幸福,鼓勵孩子不要害怕、嘗試去說。

彭富源表示,台中有多所學校都建置國際英語村,設有全英文化的情境模擬教室;現在加上以專車結合中師、外師的創新方式,以行動巡迴服務輔助教學,結合E化設備、校園生活情境等跨領域的課程設計,讓英語教育從基層小學扎根。

李沃奇指出,提升英語能力對學童因應國際化社會有助益,今年有12位英語教學助理在台中服務,明年目標是全台共92位,感謝市府積極推動及台、美資源共同挹注,期待一起為教育努力。

(中時)