中市英語傳愛行動專車創新教學 今啟航巡迴72所國小
英語學習是生活中的一部分！台中市政府教育局為推動英語教育、提升學習力，打造首部「英語傳愛行動專車」，透過行動學習、合作學習及創客的概念，活化英語教學，25日從北區立人國小啟航；副市長林依瑩說，巡迴學校將以47所偏鄉小學優先，讓中市孩子都與英語「零距離」。
教育局「英語傳愛行動專車」啟用儀式，由副市長林依瑩、教育局長彭富源及學術交流基金會執行長李沃奇等人共同見證。彭富源說，啟航開始傳愛之旅，將持續推展英語資源至偏鄉學校，期待擴大辦理，讓英語教育在基層小學扎根。
「I’m so glad to be here!」林依瑩用英語親切說，自己是「痛苦學英語的典型代表」，能力一直無法提升，因緣際會下遇到恩師；從發音重新學起，才化解小時候學習英語的壓力，看到傳愛行動專車啟動，深深覺得現今的學童很幸福，鼓勵孩子不要害怕、嘗試去說。
彭富源表示，台中有多所學校都建置國際英語村，設有全英文化的情境模擬教室；現在加上以專車結合中師、外師的創新方式，以行動巡迴服務輔助教學，結合E化設備、校園生活情境等跨領域的課程設計，讓英語教育從基層小學扎根。
李沃奇指出，提升英語能力對學童因應國際化社會有助益，今年有12位英語教學助理在台中服務，明年目標是全台共92位，感謝市府積極推動及台、美資源共同挹注，期待一起為教育努力。
(中時)
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