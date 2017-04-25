彰化1電鍍廠偷排廢水 遭判刑5月罰40萬元

彰化縣員林市佶勳電鍍公司於前年5月，涉嫌偷排放含有害人體健康物質「氰化物」超標6.5倍的廢水被查獲，彰化地方法院今(25)日依《水汙染防治法》非法排放廢水罪判處江姓實際負責人有期徒刑5月可易科罰金，公司亦遭科罰40萬元。

判決書指出，位在員林市中山路的佶勳電鍍公司，從事金屬、五金表面電鍍加工業務，並領有水排放許可證，54歲的江姓負責人明知製程產生的有害健康的廢水應先過濾處理再排放 ，卻在104年5月28日下午，經環保局人員稽查查涉嫌將未經吸附處理的廢水偷排至廠區外水溝。

環保局依《水汙染防治法》罪兼移送彰化地檢署偵辦，但江男否認犯行稱，廠房內處理廢水的氰系第二氧化槽，採樣的氰化物比標準值低，認為是環保局採樣過程有瑕疵。但檢方認定環保局採樣過程並無違法，佶勳公司犯嫌明確，依法起訴。

彰化地院法官審酌佶勳公司排放有害健康物質廢水，雖是排入排水溝而非灌溉溝渠，但仍然公共危害，嚴重破壞水資源與生態環境，且使大眾健康堪虞，但江男並無前科，且事後佶勳公司也確實遵守停工命令，最後做出量刑。

(中時)