大葉大學財金股王爭霸賽，新民高中鄭家昀奪冠

大葉大學校長歐嘉瑞（右）頒獎給榮獲財金股王爭霸賽冠軍的鄭家昀（右二）。鐘武達攝。

大葉大學財務金融系為培育高中職青年成為未來台灣巴菲特，連續7年舉辦全國高中職股王爭霸賽，今年1400隊、3500名選手競逐，台中市新民高中女學生鄭家昀，選擇操作基本面佳的個股獲得68.92%的高報酬，榮登冠軍寶座。

大葉大學校長歐嘉瑞表示，響應教育部理財教育向下紮根，該校財務金融學系自2010年開辦全國高中職股王爭霸賽，每年都吸引超過150所高中職學校約3000人參加，競爭相當激烈。

財務金融學系主任劉文祺說，今年參賽的學生成績都相當優異，堪稱是專業級，排名前30名的獲獎隊伍，報酬率都在11.47%以上，遠勝過大盤的3.18%。奪冠的鄭家昀報酬率更達68.92%，領先第2名隊伍的39.88%將近1倍的差距。

歐嘉瑞與劉文祺，親自頒發冠軍獎狀與8000元獎金給鄭家昀。鄭家昀不吝分享獲利秘笈說，她都是選擇基本面佳的個股操作，而且行情一下跌就賣出，沒想到竟然能得到第1名。

(中時)