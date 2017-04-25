IL MERCATO餐廳是違建 6月1日前拆
台北市天母高級義式餐廳「IL MERCATO」近日引發總監Fabio歧視台灣人言論爭議後，最近又遭爆料餐廳根本是大違建！台北市建築管理工程處發言人洪德豪今天證實，該地址為1999年查報的法定空地違建，排定今年6月1日拆除。
位於台北市士林區忠誠路二段164號的「IL MERCATO」，被譽為最受矚目的玻璃屋義式餐廳，美食與美酒相伴，成為沒預約不一定吃得到的火紅餐廳。
不過，近日傳出總監Fabio疑似歧視台灣人的言論爭議，不少民眾紛紛湧入餐廳的臉書粉絲專頁留言表達不滿，不料爭議風波未平，該餐廳又被爆料是違建。
洪德豪證實，該餐廳地址為1999年就被查報的法定空地違建，沒有申請建築執照就擅自興建，根據航照圖顯示，1994年以前並無此建物，可以確定不是既存違建，已排定今年6月1日拆除，「業者自己應該也知道」。
外界質疑，1999年就被查報，怎麼會排到今年才拆？洪德豪解釋，北市府根據違建拆除執行能量訂有《台北市現行違章建築拆除處理原則》，針對84年後新建的違建分「三軌」進行。
第一軌，針對新建或正在施工的新違建，即報即拆；第二軌，300平方公尺以上妨礙公共安全的違建，依面積大小排序執行拆除；第三軌則是不屬於前兩項者，依序拆除，「IL MERCATO」即屬於此類。
(中時)
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