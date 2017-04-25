OPEN醬現身童綜合醫院 病童樂開懷
OPEN醬25日來到童綜合醫院表演，受到老少的熱情合影，OPEN醬還到病房鼓勵生病小朋友要加油，趕快恢復健康活力，病童非常興奮與OPEN醬互動，讓沉悶的氛圍頓時添加了不少歡樂。
OPEN醬今天上午偕同好朋友小竹輪，一起到醫院做志工，先在梧棲院區一樓大廳進行舞蹈演出，輕快的舞步帶動現場活躍的氣氛，讓到院看診的病患、病童與家屬都能獲得愉悅的心情。
兩首輕快又活潑的舞曲之後，進行有獎徵答送小禮品活動，現場大小朋友踴躍搶答，更開心地與OPEN醬與小竹輪合影。
OPEN醬與小竹輪也一起到兒童病房區探視病童，鼓勵生病的小朋友要加油，趕快恢復健康活力，病童看到電視上的OPEN醬與小竹輪現身，都非常的興奮，想要摸摸他們，陪在身旁的家長也拿起手機幫孩子拍下難得的畫面，讓沉悶住院期間添加了歡樂。
(中時)
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