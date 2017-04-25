《老屋重建條例》通過 配合重建房屋稅可減半
立法院今(25)日三讀通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，明訂經評估需拆除重建的30年以上老屋，如海砂屋、危險建築物等，可享1.3倍基準容積或1.15倍原建築容積獎勵。若民眾於新法施行5年內申請重建，房屋稅及地價稅可減半徵收2年，若兩年內未轉手，房屋稅優惠可再延長10年房屋，至多以12年為限。
新法明訂，重建適用對象分三大類，經建築物主管機關依建築法規、災防法規，通知限期拆除，或評估有危險之虞應限期補強或拆除者；經結構安全性能評估結果未達最低標準；屋齡30年以上、經結構安全性能評估結果，建築物耐震能力未達一定標準，且改善不具效益或未設置升降設備者。
此外，為鼓勵重建，新法也提供容積獎勵，但不得超過該建築基地1.3倍的基準容積，或建築基地1.15倍的原建築容積。條例施行3年內申請重建，政府再加碼，能額外獲得基地基準容積10%獎勵；建蔽率及建築物高度，則授權地方政府酌予放寬。
不過為了加速老屋重建速度，三讀條文也規定，依法申請重建計畫者，必須在民國116年5月31日前提出重建申請計畫，也就是說，若修法通過後10年內未提出重建計畫，將不再能享有各種改建優惠。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。