《老屋重建條例》通過 配合重建房屋稅可減半

立法院今(25)日三讀通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，明訂經評估需拆除重建的30年以上老屋，如海砂屋、危險建築物等，可享1.3倍基準容積或1.15倍原建築容積獎勵。若民眾於新法施行5年內申請重建，房屋稅及地價稅可減半徵收2年，若兩年內未轉手，房屋稅優惠可再延長10年房屋，至多以12年為限。

新法明訂，重建適用對象分三大類，經建築物主管機關依建築法規、災防法規，通知限期拆除，或評估有危險之虞應限期補強或拆除者；經結構安全性能評估結果未達最低標準；屋齡30年以上、經結構安全性能評估結果，建築物耐震能力未達一定標準，且改善不具效益或未設置升降設備者。

此外，為鼓勵重建，新法也提供容積獎勵，但不得超過該建築基地1.3倍的基準容積，或建築基地1.15倍的原建築容積。條例施行3年內申請重建，政府再加碼，能額外獲得基地基準容積10%獎勵；建蔽率及建築物高度，則授權地方政府酌予放寬。

不過為了加速老屋重建速度，三讀條文也規定，依法申請重建計畫者，必須在民國116年5月31日前提出重建申請計畫，也就是說，若修法通過後10年內未提出重建計畫，將不再能享有各種改建優惠。

(中時)