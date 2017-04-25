回饋故鄉 林國基捐千萬收藏造博物館
知名時尚設計師林國基回饋故鄉，預計在雲林台西鄉打造娃娃博物館，並捐出自己收藏價值逾千萬的芭比娃娃，希望藉由這座博物館提升孩子的美感，幫助故鄉培育更多傑出的人才。
日前林國基返鄉做公益，教孩子親手設計芭比娃娃，他透過精心設計的活動和小遊戲，讓參與的孩子在短時間內完成創作，打造獨一無二的娃娃。林國基說：「這些孩子都很有天分，我希望透過這個活動啟發他們的美感。」
林國基從小對繪畫相當有天分，但是因為現實考量，國中畢業後他選擇機械工程系，畢業後曾當黑手，一直到31歲選擇赴美留學才正式朝設計之路邁進，他感嘆地說：「當時就是因為故鄉缺少資源，使我放棄畫畫，選擇另一條路，結果浪費了許多時間，所以我希望故鄉的孩子們別在像我一樣，而是從小培養美感，找到自己的興趣。」
目前林國基已向雲林縣政府申請到一塊土地，未來他期待打造一座城堡式的娃娃博物館，提升台西鄉孩子的美學基礎，並利用博物館的盈餘成立基金會幫助弱勢、缺乏資源的孩子順利就學。
(中時)
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