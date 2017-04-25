走進古籍情境 南臺科大虛擬實境推廣閱讀

想要一窺古人書籍情境嗎？南臺科技大學結合時下最熱門虛擬實境VR技術，讓讀者體驗創新古籍閱讀，走進古書的世界，藉此協助圖書館推廣閱讀。(曹婷婷翻攝)

因應數位閱讀興起，圖書館為吸引讀者入館享受閱讀樂趣，除了傳統紙本圖書和新一代電子書外，更進一步提供其他創新科技閱讀方式，針對年代久遠的古籍，為使讀者更深一層體會作者當時的書寫情境與氛圍感觸，南臺科技大學結合時下最熱門虛擬實境VR技術，讓讀者體驗創新古籍閱讀，走進古書的世界，藉此協助圖書館推廣閱讀。

南臺科大圖書館與中華圖書資訊館際合作協會「館際合作促進委員會」日前於台南文創園區舉辦「圖書館利用虛擬實境VR之閱讀新體驗」研習會，邀請國家圖書館特藏文獻組呂姿玲主任、莊惠茹編輯、漢學研究中心黃文德組長分享及演說古典文學與閱讀古籍之美，並安排與會者實際體驗虛擬實境VR作品。

國家圖書館特藏文獻組呂姿玲主任表示，為了讓更多讀者可以體會古書中所描述的詩詞或文章意境，國家圖書館與南臺科技大學共同合作執行「教育部補助大學以社教機構為基地之數位人文計畫」「穿越經典：漢學場景虛擬實境閱讀體驗先導計畫」藉以推廣古籍閱讀。

南臺科大多媒體與電腦娛樂科學系張華城主任表示，以時下最熱門的虛擬實境VR技術繪製國家圖書館館藏古籍–清朝郁永河「裨海紀遊」之3D圖書，營造一個穿梭古今的環場情境，讓讀者透過虛擬實境VR技術，進入古書情境，與古人漢學著作體驗及互動，加深讀者閱讀的樂趣和印象。

南臺科大圖書館長楊智晶表示，透過虛擬實境結合圖書館推廣閱讀之新嘗試，希望開啟圖書館未來另一種創新推廣漢學古籍的方式，達到圖書館推廣閱讀目的。

(中時)