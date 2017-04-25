新北副市長與經發局長傳不合 議員要求握手言和
新北市副市長葉惠青與現任經發局長施威全不合傳言已久，新北市議員張瑞山25日在議會質詢場合要求兩人握手言和，兩人一陣尷尬，笑稱沒有不合，最後在議員催促下，握手結束尷尬場面。
外傳曾任經發局長的葉惠青回鍋擔任新北副市長後，負責監督經發局相關業務，但與現任局長施威全在施政理念不同，兩人漸行漸遠，不合傳聞滿天飛。
新北市議員張瑞山今在議會質詢時，詢問2人平日是否有互動往來，兩人表示平常討論公務就有往來，但張瑞山追問上次見面是何時，施一時答不上來，葉惠青才緊急救援是「上個禮拜」。
張瑞山當場要求兩人握手闢謠，兩人略顯扭捏，最後由葉惠青主動拉施威全、拍肩，並在台下議員催促下，兩人才握手結束僵局。
(中時)
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