大陸國航擬下月5日起 復飛北京至平壤航線

香港信報報導，中國國際航空公司已於本月17日起暫停北京至平壤段航線，不過最新消息指出，國航將從5月5日起復航，每周兩班，周一及周五執行。

對於本月17日起暫停北京至平壤段航線，國航相關負責人表示，航線會保留，只是因為客源情況暫時取消了航班。國航方面表示，這種情況很常見，有時候客源很少，甚至出現空班飛行的情況，航空公司就會根據客票銷售情況暫停航班，一旦銷售情況有好轉，隨時會恢復航班。

國航從2008年初開闢從中國往返北韓的定期航線，是除了北韓高麗航空公司之外，唯一運營北韓航線的航空公司。有分析認為，國航取消平壤航班可能是中國對北韓經濟制裁的一部分；也有可能是在目前的緊張局勢下，客源問題更為嚴重。

(工商)