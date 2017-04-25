排除不適任！ 勞動部啟動調解人退場機制
越來越多勞工利用勞工局的「調解人」機制與雇主進行處理勞資爭議問題，近年來台灣的勞資爭議案件約在2.2萬件，其中有8成案件都仰賴調解人協助，而近期已修正通過《勞資爭議調解辦法》第24條之一，建構不適任調解人退場機制，並訂定「勞資爭議調解倫理規範」，要求調解人的專業知能及行為操守。
勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，未來調解人如果被申訴檢舉，或經地方主管機關查證，確實有不當行為屬實且情節重大者，將可透過勞動部內由專家學者設置的「調解人註銷證書審查小組」審議，以建立不適任者的退場機制。
《勞資爭議處理法》新法在2011年通過實施，除了針對調解案件的申請、受理及當事人資格、應備文件、遵行事項、相關處理程序及其效力等相關規範作大幅的修正外，並增設「調解人」機制，以強化訴訟外爭議處理機制之功能。調解人的具備資格，是由對勞資爭議實務或法制嫻熟的律師、學者、離退公務人員，以及經地方主管機關推薦後經該部認證合格者擔任，目前經勞動部認證合格的調解人已超過400位。
雖然調解人皆相當熟稔勞資爭議實務及法制，在實務上，不少申請調解的民眾也會反應，調解人在調解中有不適任行為，例如調解人會事先接觸勞資雙方、調解後將調解內容公開、調解人調處不公或違反相關反令等行為，這些都會影響勞資雙方的權益。
王厚偉解釋，在今年3月15日修正通過的《勞資爭議調解辦法》內容中，建構不適任調解人退場機制，並蒐集調解程序中常見的不當行為，訂定「勞資爭議調解倫理規範」，要求調解人本身專業知能及行為操守應有較高標準。
(中時)
關鍵字：調解人
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