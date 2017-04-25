大陸藥品抽檢 雲南白藥中藥飲片不合格

《新京報》報導，大陸國家食藥監總局官網最新公佈的藥品抽檢公告顯示，標示為雲南白藥集團股份有限公司中藥飲片分公司、康美藥業股份有限公司等在內的30家企業生產的33批次中藥飲片不合格，不合格專案涉及性狀、含量測定。

此次不合格飲片包括菊花和連翹。30家企業中，有29家企業生產的32批次菊花不合格，其中21家企業生產的菊花性狀不合格，包括雲南白藥集團股份有限公司中藥飲片分公司、康美藥業股份有限公司、廣西平安堂藥業有限責任公司中藥飲片分公司等，亳州市豪門中藥飲片有限公司等7家企業生產的菊花含量測定不合格，寶雞漢方國藥飲片有限責任公司生產的菊花則是含量測定與性狀均不合格。

國家食藥監總局指出，藥材和飲片的「性狀」指藥材和飲片的形狀、大小、表面色澤與特徵、質地、斷面及氣味等特徵。中藥材來源不正確，種植、採收、加工、炮製、貯藏等環節操作不規範，以及人為的摻雜使假、染色、增重、過度硫熏等行為均可導致中藥材及飲片性狀不合格。

(旺報)