最愛拍牛 8旬攝影師苗栗客家圓樓展作品
84歲攝影家謝其煚(音同炯)投入攝影長達一甲子，是全台灣僅12名受台灣博物館典藏攝影作品者之一，即日起受邀在苗栗縣後龍客家圓樓舉辦鄉土人文攝影展，展出19幅黑白照片都是他多年踏遍苗栗客家聚落、用鏡頭記錄的農村風光與人文景致，張張精彩生動。
展覽的19幅黑白照片，不論是恬靜的農村景象、客家婦女勤奮、操勞生活面貌，或是老牛漫步田間，都是早年客家族群生活樣貌，透過謝其煚的鏡頭留下鮮明的歷史見證。
謝其煚用鏡頭寫客家歷史，最喜愛拍牛，第一本個人攝影集就命名《台灣牛》，出版鄉土人文彩虹系列等7本攝影集，這次展覽作品以耕種人及客家婦人家為主題，展現純樸的客庄人文風情。
謝其煚說，從小就住在鄉下，鄰里間有寫不完、拍不完的故事，像是攝影集《耕種人》系列的老農，花了多年下來才完成記錄老農耕種的真實影像。
欣賞展覽的副縣長鄧桂菊說，蒔田、割禾吃點心、曬榖等情景，每張照片就像帶她回到小時候場景，歷歷在目，鏡頭下客家婦女集養育、廚事、女紅、農務於一身，更是觸動人心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。