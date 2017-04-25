最愛拍牛 8旬攝影師苗栗客家圓樓展作品

84歲攝影師謝其煚從小住在苗栗鄉下，所見所聞，都成為鏡頭下的風景。（黎薇攝）

84歲攝影家謝其煚(音同炯)投入攝影長達一甲子，是全台灣僅12名受台灣博物館典藏攝影作品者之一，即日起受邀在苗栗縣後龍客家圓樓舉辦鄉土人文攝影展，展出19幅黑白照片都是他多年踏遍苗栗客家聚落、用鏡頭記錄的農村風光與人文景致，張張精彩生動。

展覽的19幅黑白照片，不論是恬靜的農村景象、客家婦女勤奮、操勞生活面貌，或是老牛漫步田間，都是早年客家族群生活樣貌，透過謝其煚的鏡頭留下鮮明的歷史見證。

謝其煚用鏡頭寫客家歷史，最喜愛拍牛，第一本個人攝影集就命名《台灣牛》，出版鄉土人文彩虹系列等7本攝影集，這次展覽作品以耕種人及客家婦人家為主題，展現純樸的客庄人文風情。

謝其煚說，從小就住在鄉下，鄰里間有寫不完、拍不完的故事，像是攝影集《耕種人》系列的老農，花了多年下來才完成記錄老農耕種的真實影像。

欣賞展覽的副縣長鄧桂菊說，蒔田、割禾吃點心、曬榖等情景，每張照片就像帶她回到小時候場景，歷歷在目，鏡頭下客家婦女集養育、廚事、女紅、農務於一身，更是觸動人心。

(中時)