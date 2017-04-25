草屯國中全中運柔道角力隊 締造8金5銀3銅佳績

▲草屯國中柔道隊高亞昇，自我突破，在全中運以黑馬姿態勇奪冠軍。（草中提供）

▲草中奪標團隊在全中運締造佳績，南投縣副縣長陳正昇〈中〉前往彰化加油打氣。（草中提供）

106年全國中等學校運動會在彰化舉行，草屯國中再次展現亮眼成績，柔道、角力隊又見超越顛峰的光芒，超越去年4金4銀5銅，締造出8金5銀3銅佳績，讓全校師生都同感振奮，該校將在26日以盛大儀式迎接凱旋歸校的金牌教練及選手們。

今年草屯國中柔道角力隊，以8金5銀3銅、第5名3位、第6名1位的佳績，改寫草屯國中隊史記錄，尤其金牌數更勝去年，以倍數成長，該種超越顛峰的佳績，令人刮目相看。

草屯國中柔道隊，在教練李松鑫費近20年的付出，以穩健的腳步在全中運履創佳績，三年級學生高亞昇更自我突破，擺脫前兩年的低潮，以黑馬姿態勇奪冠軍，在畢業前夕留下完美的回憶，柔道項目共榮獲2金3銀1銅。

另角力隊林靜妙老師，在賽前細心叮嚀，楊寧同學不但不負眾望，並蟬聯金牌后座，讓角力項目共獲6金2銀2銅佳績。

校長黃美玲表示，選手在競技場上，有良好成績表現，教練是最重要的關鍵人物，才能大放異彩；該校多虧柔道教練李松鑫、角力教練林靜妙組長，平日的訓練指導及重視生活教育的落實，培養出選手不輕言放棄的態度，並拼出亮麗的光芒，締造草中之光也是南投之光。

(中時)