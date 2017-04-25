中華奧會主席捐2千萬 運動菁英育才計畫啟動

中華奧會主席林鴻道(右)捐贈2000萬元，運動菁英育才計畫正式啟動。(黃邱倫)

中華奧會主席林鴻道25日捐贈2千萬元，運動菁英育才計畫正式啟動，目標瞄準2024年奧運替台灣奪下金牌。

林鴻道表示，一位優秀運動員想要在國際賽得到好成績往往需要8-12年的時間，許多好手在這段期間經常因為受傷而無奈退休，因此才會構思提出這個運動菁英育才計畫，打算找尋12-22歲國中、高中與大學三個年齡層級的好手進行培育，目前已篩選了將近80位優秀運動員，包含田徑、柔道、射箭、射擊、游泳、跆拳道、舉重與體操等有競爭力的奧運項目選手，透過科學化的分析，發掘運動天賦的人才，進一步個案式管理，以投入陪伴者區域與機能分工式的照顧模式，並定期舉辦統一訓練課程和經驗分享座談等投資照護，延續選手競技生涯與未來工作能力，替國家培育出頂尖運動員。

林鴻道指出，體育人才是國家的寶，這個計畫必須長遠走下去，初期投入的2000萬元只是施行第一年的經費，後續還需要政府與企業界的鼎力支持，台灣運動員方能在國際舞台發光發熱。

中華奧會副主席陳士魁說明計畫的五大重點，分別是注入物理治療與醫療資源，保護選手身心狀況，第二贊助選手訓練器材，參與賽事及訓練相關費用，第三搭配業師陪伴，積極給予選手多元領域資訊接觸機會，第四若經費許可，進一步透過贊助金額限制鼓勵選手投資自我，培養未來第二專長，第五增加教練教育，與選手共同成長茁壯。

(中時電子報)