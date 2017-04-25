台中流浪狗化身校犬 萌樣融化孩子的心

水美國小校犬「小黑」不管躺、站、趴或打滾，萌樣逗得大家哈哈大笑。（陳淑娥攝）

水美國小校犬「小黑」，水汪汪的眼睛擄獲孩子的心，不管何種姿勢都逗趣。（陳淑娥攝）

大雅國中校犬「Lucky」超級可愛，連睡覺模樣都讓孩子的心融化了。（陳淑娥攝）

大雅國中德國狼犬「Lucky」，猶如一位輔導老師，帶著學生走過低潮。（陳淑娥攝）

大雅國中校犬「Lucky」，每天跟著守衛黃先生巡邏校園。（陳淑娥攝）

台中市大力推動校園友善犬見成效，水美國小校犬「小黑」，因為白腳蹄被棄養，如今守護學校逾10個年頭；大雅國中「Lucky」是隻德國狼犬，每天雄赳赳氣昂昂巡邏校園，這些被棄養的毛小孩，在學校找到自己的舞台，成為孩子們最佳療癒夥伴，更化身為生命教育代言犬。

「哇！卡哇伊！」外埔區水美國小的小黑，水汪汪的眼睛擄獲眾人的心，不管是躺、站、趴或打滾，萌樣逗得大家哈哈大笑，校長薛文烈表示，學生心情不好時，也會撫摸著小黑訴說心事，牠總是似懂非懂、安靜地傾聽著，成了校園中最佳療癒夥伴，陪著孩子度過每天的喜怒哀樂。

大雅國中德國狼犬Lucky，高大體格展現保家衛國的架式，守衛黃先生說，Lucky每天跟著他巡邏校園，晚上若看到不是穿學校制服的陌生人，馬上有警覺湊上去猛力聞，替晚自習學生安全把關；校長楊峙芃表示，國中孩子面臨升學壓力，時常悶悶不樂，只要來到牠身邊，立刻將煩惱拋諸腦後，Lucky猶如一位輔導老師，帶著學生走過低潮。

教育局長彭富源表示，台中市目前28所學校有35隻校犬，去年底參加全國校犬績優學校選拔，6隻校犬脫穎而出，包括外埔區水美國小、新社高中獲楷模學校，大雅國中、龍井國中、太平國中及萬豐國小獲模範學校，各學校也會定期舉辦動保議題講座，流浪犬變成生命教育的最佳代言犬，更讓學童了解人犬如何和平共處。

(中時)