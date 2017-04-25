張景森再開砲 批毛治國「保守的交通沙皇」

張景森臉書批毛治國是思想保守的交通沙皇（呂雪彗摘自臉書）

前交通部長毛治國昨日投書媒體批評新政府要在全台蓋輕軌，行政院政委張景森今早則在臉書以酸語反擊表示，「馬政府的交通建設成績乏善可陳，應歸功於這位形貌恭謹、思想保守的交通沙皇，留下的政績令新政府很頭痛。

張景森提到，過去扁政府規畫東部鐵路快速化中最重要的一段就是「北宜直鐵」，但馬政府去把它規劃成「北宜歪鐵」，因時間沒有省多少又浪費錢，宜蘭人不接受導致新政府必須重新規劃、浪費8年。此外，毛治國將「蘇花高」蓋成斷斷續續的「蘇花改」，明年完工後宜花間交通瓶頸將造成壅塞，新政府會有擦不完的屁股。

毛也是屏東高鐵的「殺手」，張景森說，扁政府時期曾編列預算，屏東鐵路禍架化時預留空間，讓高鐵可以共軌進入屏東，這是省錢又有效益的計畫，但被毛取消，以後高鐵要進入屏東實在傷透腦筋。

張氣憤說「這些帳都還沒有跟他算，昨天他卻跑還出來對新政府說三道四。想到這些，我實在沒有辦法像他那樣斯文有禮貌！」

張景森並且提到，毛治國說過「台灣最重要的交通問題是台鐵立體化，消除平交道」，但他質疑：「如果這件事這麼重要，為何馬政府八年如此偷懶？除高雄左營地下化以外，其餘台鐵立體化工作全部都是扁政府時代規劃，且除了員林完成外，台中高架延到小英政府才完工，台南地下化延到英政府才動工，桃園地下化、嘉義高架化延到現在才核定。」

張景森強調，捷運、輕軌和長程的高鐵、城際的台鐡是功能互補，都是整體都會軌道運輸網的一部分，「哪有一個交通系統只有大動脈、次動脈，沒有小動脈和微血管的」？

張嘲諷說：「原來是有這種排斥輕軌的人，長期擔任交通決策，難怪台灣輕軌建設不斷延宕。扁政府時代核定的三條輕軌，居然拖了八年，還可以留給英政府來完工剪綵，而馬政府任內沒有新增任何一條線，原來不是偶然。」

(工商)