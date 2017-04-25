竹縣府重申竹縣生產的蛋品安全無虞
陳育賢／竹縣報導
近期傳出戴奧辛蛋事件，讓消費者人心惶惶，新竹縣農業處長邱世昌25日重申新竹縣生產的蛋品安全無虞，並建議消費在汙染源未釐清前，優先選購有溯源標籤（QR CODE）、產銷履歷、及CAS台灣優良農產品的雞蛋。
邱世昌指出，依據2017年度第1季新竹縣畜禽飼養調查結果，竹縣共有養蛋禽場16場，飼養規模合計約9萬隻，1至3月產蛋量合計約540萬粒，所生產的蛋品多由地方農會（農民市場）、生鮮超商（店家）、蛋商、合作社或自家店舖等通路販售。
在管理情形方面，縣府配合中央抽查標示有CAS認證之蛋品，並送往台灣檢驗科技公司（SGS）檢驗是否有動物用藥殘留等項目，蛋品自2011年起共檢驗6次，目前尚無檢驗不合格情形。
另外也針對飼料成分進行抽驗，抽驗對象包括領有自製自用飼料戶登記證的牧場及飼料廠為主，惟新竹縣蛋雞場多使用飼料廠製造之完全配方飼料，目前尚未針對蛋雞場的飼料抽查，不過，竹縣尚未有飼料廠設置，抽驗對象以領有自製自用飼料戶登記證之牧場為主。
至於市售端，如零售或超商等場所銷售的蛋品，由蛋商收集各牧場的蛋品後，分級並分裝後鋪貨販售，係屬食品範疇，則由縣府衛生局主管，而衛生局至目前也未查獲問題蛋。
此外，上周嘉義牛場傳出牛結核病陽性反應，邱世昌也表示，新竹縣現有9場檢驗場數（8場乳牛場及1場乳羊場），曾於2014年檢出1場21頭乳牛結核病陽性，當年已依動物傳染病防治條例予以撲殺、補償並複驗合格。
2016年檢測頭數計1623頭，結果顯示正常，又為配合竹縣待檢驗場的口蹄疫疫苗注射時間，2017年迄今草食動物結核病檢測已執行3場，其餘6場依期程預計於7月完成。
(中時)
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