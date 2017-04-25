王菲爆分手謝霆鋒 老爸謝賢大笑這樣回

大陸評論家宋祖德爆王菲和謝霆鋒分手。(圖／資料照)

邱瓈寬（寬姊）霸氣代王菲回應。(圖／翻攝自邱瓈寬臉書)

謝霆鋒爸爸謝賢聽聞兒子分手消息淡定大笑。(圖／資料照)

王菲和謝霆鋒復合2年多，近日卻被大陸評論家宋祖德爆兩人已分手，還發豪語消息有假就直播吃屎，對此，王菲好友邱瓈寬（寬姊）相當生氣，霸氣怒回：「王菲的感情又關你狗xx事？」

寬姊向來有話直說，對於好友王菲情事被拿出來討論，她也忍不住代友回嗆：「王菲愛跟誰合、愛跟誰分，是又關誰事？狗都會為自已拉的屎負責，阿你呢？幹嘛要汚染狗屎？誰要看喜歡用屁眼講話、狗看了都掉眼涙、不如狗的人吃狗屎？王菲的感情又關你狗xx事？」

至於謝霆鋒爸爸謝賢被問此事淡定大笑，會不會陪謝霆鋒一起看直播？謝賢一聽即語出驚人，搞笑地說：「我吃雙倍啦！」

(中時電子報)