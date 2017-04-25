少女隨男網友蹺家 警尋獲查出男子6條通緝
雲林縣16歲沈姓少女本月17日凌晨在22歲嚴姓男網友慫恿下蹺家，2人共乘沈女的機車一路北上，今（25）日凌晨1時許，新北市樹林警分局山佳派出所巡邏員警在佳園路發現2人深夜未歸，上前盤查赫見嚴男竟大喇喇在路邊吸食安非他命，當場將他逮捕，同時查出嚴男是遭台北地檢署等單位發布妨害自由、侵占、偽造文書等6項通緝的通緝犯，沈女則是通報協尋的失蹤人口。
警方表示，警員李勁緯查獲2人時，回想起曾在網站批踢踢實業坊及臉書社團見過1則姊姊請網友協尋妹妹的發文，特徵與沈姓少女甚為符合，經查核，少女果真就是貼文中的妹妹，於是通知少女父親和姊姊到場，將少女領回。
沈父痛斥女兒行為令家人擔心，更大罵嚴男誘拐女兒的行徑可惡。
沈女和嚴男堅稱雖兩情相悅，但並未發生性行為，8天來都是在便利超商過夜，花費則是少女身上的1萬多元。
警方訊後將嚴男以毒品罪嫌及6項通緝移送偵辦。
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(中時)
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