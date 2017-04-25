林全：三法案通過顯示國家正往前推進

林全臉書提及今通過三項重要法案顯示國家往前推進（呂雪彗摘自臉書）

立法院今三讀通過《遺產及贈與稅法》、《都市危險及老舊建築物加速重建條例》、《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》，行政院長林全在臉書表示，這三項法案的通過，解決了國家重視的三個議題，健全社會福利政策、保障安全居住環境、確實實踐轉型正義。

林全說，《遺產及贈與稅法》的通過可以籌措財源，建構在地老化的高齡服務網絡；《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，可以讓民眾住得更安心，制度性解決老屋、危屋重建的問題；《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》，則可以實踐轉型正義，終止黨職併公職的老問題。這三項法案的通過，林揆說，顯示我們國家正在往前推進。

(工商)