泰味打拋鮭魚飯、泰式酸辣鮭魚下巴鍋 酸辣口感大開胃

「Supreme Salmon美威鮭魚」推出全新「泰味打拋鮭魚飯」，酸辣口感征服消費者味蕾，售價190元。（圖片提供／Supreme Salmon美威鮭魚）

新品「泰式酸辣鮭魚下巴鍋」以傳統泰式酸辣湯為基底，加入烤鮭魚下巴製作，鮭魚微焦香氣與酸辣口感結合，無違和感，售價290元。（圖片提供／Supreme Salmon美威鮭魚）

「鮮桔梅果醋飲」以整顆金桔榨汁，佐以香醇梅子醋製作，售價60元。（圖片提供／Supreme Salmon美威鮭魚）

隨季節變換、氣溫升高，酸辣口味食物能促進食慾，普遍受到消費者喜愛，連鎖鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」加入泰國酸辣元素，推出「泰味打拋鮭魚飯」、「泰式酸辣鮭魚下巴鍋」2道新菜色，即日起於各大門市同步供應，滿足消費者需求。

新菜「泰味打拋鮭魚飯」以泰式打拋飯為基底，加入新鮮鮭魚取代豬絞肉，佐以大蒜、辣椒、魚露與九層塔等辛香料提味，最後以花椰菜、小番茄等健康蔬果點綴，入口魚肉香氣與泰式辛香料微辣口感在口中融合，搭配爽脆蔬果享用，清爽無負擔。

另一新品「泰式酸辣鮭魚下巴鍋」，主廚將鮭魚下巴放於火上慢烤，搭配檸檬葉、香茅與南薑等佐料調味，最後放入泰式酸辣湯煨煮，湯頭溫潤不嗆辣。建議搭配加入整鮮金桔與梅子醋製作的「鮮桔梅果醋飲」，搭配鮭魚餐點、爽口解膩。

「Supreme Salmon美威鮭魚」目前有誠品信義店、新光三越A11店、新竹巨城店與新光三越台南西門店4間百貨門市，美威鮭魚為全球最大鮭魚供應商，強調將高品質鮭魚提供給消費者。

(中時)